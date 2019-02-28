Alanyaspor'a süper genç! 4 yıllık sözleşme...
28 Şubat 2019, Perşembe
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'a süper genç! 4 yıllık sözleşme...

Alanyaspor'a süper genç! 4 yıllık sözleşme...

, takımında forma giyen 19 yaşındaki ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Arabayatağıspor'dan 2015 yılında 'a transfer olan ve U17, U19, takımlarında forma giyen , Akdeniz temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

10 numara pozisyonunda oynayan ve 2000 doğumlu olan genç oyuncu, Alanyaspor ile 4 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.

19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla U17, U19 ve U21 takımlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

  1. 28.02.2019
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