Alanyaspor'a süper genç! 4 yıllık sözleşme...
Alanyaspor, U21 takımında forma giyen 19 yaşındaki Kazım Yakmaz ile 4 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.
Bursa Arabayatağıspor'dan 2015 yılında Alanyaspor'a transfer olan ve U17, U19, U21 takımlarında forma giyen Kazım Yakmaz, Akdeniz temsilcisiyle profesyonel sözleşme imzaladı.
10 numara pozisyonunda oynayan ve 2000 doğumlu olan genç oyuncu, Alanyaspor ile 4 yıllık profesyonel sözleşmeye imza attı.
19 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor formasıyla U17, U19 ve U21 takımlarında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
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