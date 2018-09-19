Hayaldi gerçek oldu!

Trabzonspor'u 1-0 yenen Alanyaspor'da, karşılaşmaya damga vuran Merih Demiral, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Galibiyet golünü atan ve rakip hücumculara geçit vermeyen 20 yaşındaki stoper, "Böyle maçları oynamak her küçük çocuğun hayalidir. Twitter'da TT olduğumu gördüm. Güzel şeyler söylemişler. Önemli olan iyi oyunu sürdürmek" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.



OPSİYON BULUNUYOR

2016'da F.Bahçe altyapısından Portekiz'in Alcanenense takımına transfer olan 1.92'lik savunmacı, ardından Sporting Lizbon'un yolunu tuttu. Sezon başında A Takım'la idmanlara çıkan Merih, daha sonra B Takım'a gönderildi. Alanya ile Türkiye'ye dönüş yapan Merih'in sözleşmesinde, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu belirtildi. Genç savunmacı, turuncu-yeşilli formayı bu sezon iki karşılaşmada giydi.