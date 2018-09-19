Hayaldi gerçek oldu!
Trabzonspor karşısında hem gol atan hem de savunmada duvar ören Merih, “Böyle maçları oynamak her küçük çocuğun hayalidir” ifadelerini kullandı
Trabzonspor'u 1-0 yenen Alanyaspor'da, karşılaşmaya damga vuran Merih Demiral, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Galibiyet golünü atan ve rakip hücumculara geçit vermeyen 20 yaşındaki stoper, "Böyle maçları oynamak her küçük çocuğun hayalidir. Twitter'da TT olduğumu gördüm. Güzel şeyler söylemişler. Önemli olan iyi oyunu sürdürmek" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.
OPSİYON BULUNUYOR
2016'da F.Bahçe altyapısından Portekiz'in Alcanenense takımına transfer olan 1.92'lik savunmacı, ardından Sporting Lizbon'un yolunu tuttu. Sezon başında A Takım'la idmanlara çıkan Merih, daha sonra B Takım'a gönderildi. Alanya ile Türkiye'ye dönüş yapan Merih'in sözleşmesinde, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu belirtildi. Genç savunmacı, turuncu-yeşilli formayı bu sezon iki karşılaşmada giydi.
- 19.9.2018
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
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