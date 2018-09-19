Hayaldi gerçek oldu! – Fotomaç – 19 Eylül 2018
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HEPSİ
    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Hayaldi gerçek oldu!

    Hayaldi gerçek oldu!

    karşısında hem gol atan hem de savunmada duvar ören Merih, “Böyle maçları oynamak her küçük çocuğun hayalidir” ifadelerini kullandı

    'u 1-0 yenen 'da, karşılaşmaya damga vuran Merih Demiral, hayallerinin gerçek olduğunu söyledi. Galibiyet golünü atan ve rakip hücumculara geçit vermeyen 20 yaşındaki stoper, "Böyle maçları oynamak her küçük çocuğun hayalidir. Twitter'da TT olduğumu gördüm. Güzel şeyler söylemişler. Önemli olan iyi oyunu sürdürmek" ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi.

    OPSİYON BULUNUYOR
    2016'da F.Bahçe altyapısından Portekiz'in Alcanenense takımına transfer olan 1.92'lik savunmacı, ardından 'un yolunu tuttu. Sezon başında A Takım'la idmanlara çıkan Merih, daha sonra B Takım'a gönderildi. Alanya ile 'ye dönüş yapan Merih'in sözleşmesinde, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonu olduğu belirtildi. Genç savunmacı, turuncu-yeşilli formayı bu sezon iki karşılaşmada giydi.

    1. 19.9.2018
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