Alanyaspor’da 3 doğum günü birden kutlandı – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’da 3 birden kutlandı

    Alanyaspor’da 3 doğum günü birden kutlandı

    'de 29. hafta mücadelesinde Evkur ile deplasmanda karşılaşacak olan ve hazırlıklarını sürdüren Aytemiz ’da idman öncesi 3 kutlaması bir arada yapıldı.

    'de 29. hafta mücadelesinde Evkur ile deplasmanda karşılaşacak olan ve hazırlıklarını sürdüren Aytemiz 'da idman öncesi 3 kutlaması bir arada yapıldı.

    Turuncu-yeşilli futbolcular ve teknik ekip, antrenman öncesi bir araya gelerek doğum günü olan , ve antrenör için kutlama yaptı. Junior Fernandes, Welinton Souza Silva ve Sedat Bayrak, üzerilerinde fotoğrafları yer alan doğum günü pastalarının mumlarını alkışlar eşliğinde söndürdü. Teknik Direktör ve futbolcular daha sonra Fernandes, Welinton ve antrenör Bayrak'ı tebrik etti.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:43
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