Alanyaspor’da 3 doğum günü birden kutlandı
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan ve hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da idman öncesi 3 doğum günü kutlaması bir arada yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan ve hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da idman öncesi 3 doğum günü kutlaması bir arada yapıldı.
Turuncu-yeşilli futbolcular ve teknik ekip, antrenman öncesi bir araya gelerek doğum günü olan Junior Fernandes, Welinton Souza Silva ve antrenör Sedat Bayrak için kutlama yaptı. Junior Fernandes, Welinton Souza Silva ve Sedat Bayrak, üzerilerinde fotoğrafları yer alan doğum günü pastalarının mumlarını alkışlar eşliğinde söndürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal ve futbolcular daha sonra Fernandes, Welinton ve antrenör Bayrak'ı tebrik etti.
Turuncu-yeşilli futbolcular ve teknik ekip, antrenman öncesi bir araya gelerek doğum günü olan Junior Fernandes, Welinton Souza Silva ve antrenör Sedat Bayrak için kutlama yaptı. Junior Fernandes, Welinton Souza Silva ve Sedat Bayrak, üzerilerinde fotoğrafları yer alan doğum günü pastalarının mumlarını alkışlar eşliğinde söndürdü. Teknik Direktör Mesut Bakkal ve futbolcular daha sonra Fernandes, Welinton ve antrenör Bayrak'ı tebrik etti.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 19:43
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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