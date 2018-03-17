Çavuşoğlu’ndan Göz-Göz uyarısı – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    ’ndan Göz-Göz uyarısı

    Çavuşoğlu’ndan Göz-Göz uyarısı

    ’da idmana gelen Başkan Hasan , üst üste 2 zafer sonrasında maçının final olduğunu söyledi.

    'da idmana gelen Başkan Hasan , üst üste 2 zafer sonrasında maçının final olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Artık kolay maç yok. Alttan kurtulmuş değiliz. İnşallah çıkışımızı devam ettireceğiz" dedi.
    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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