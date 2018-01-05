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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Galatasaray ve Beşiktaş derneklerinden ziyaret

    Galatasaray ve Beşiktaş derneklerinden ziyaret

    AYTEMİZ Başkanı , Galatasaray ve Beşiktaş'ın Alanya'daki taraftar derneği başkanlarını konuk etti.

    Ziyarete, Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı , Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı , eski yönetim kurulu üyesi Kemal Zamanoğlu, Plaj Futbolu Milli Takımı eski teknik direktörü Adil Müftüoğlu ile eski başkanlarından merhum Hüseyin Arıkan'ın oğlu ve Alanyaspor eski yönetim kurulu üyelerinden Erhan Arıkan katıldı.

    Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı , dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek Aytemiz Alanyaspor'a başarı diledi. Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı ise "Önceliğimiz her zaman Alanyaspor'dur, Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ligin 2'nci yarısında başarılar diliyoruz" dedi.

    Kulüp Başkanı da taraftar derneklerinin önemine dikkat çekerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:50
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