Galatasaray ve Beşiktaş derneklerinden ziyaret
AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Alanya'daki taraftar derneği başkanlarını konuk etti.
Ziyarete, Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu, Alanyaspor eski yönetim kurulu üyesi Kemal Zamanoğlu, Plaj Futbolu Milli Takımı eski teknik direktörü Adil Müftüoğlu ile Alanyaspor eski başkanlarından merhum Hüseyin Arıkan'ın oğlu ve Alanyaspor eski yönetim kurulu üyelerinden Erhan Arıkan katıldı.
Alanya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cevdet Zamanoğlu, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek Aytemiz Alanyaspor'a başarı diledi. Alanya Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sadık Dizdaroğlu ise "Önceliğimiz her zaman Alanyaspor'dur, Başarılarıyla gurur duyuyoruz. Ligin 2'nci yarısında başarılar diliyoruz" dedi.
Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu da taraftar derneklerinin önemine dikkat çekerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:50
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Kravets harekatı
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu adam gelirse Konya çok güçlenir..Bazı maçları 6-0 bile kazanabilir Konya'ya ceza verdirenlerden intikamını da alır.
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Persie dönemi bitti
Toplam 12
Yorum
aslan çok şükür şu pörsükten kurtuldu millet. bi daha böyle sakat oyuncu alınmamalı ve sözleşme yapılırken maçbaşı ücret olmalı.
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Balotelli olmaz
Toplam 1
Yorum
kartel Milyonlar dökülen Baykolar ,Mitroviçlere ne oldu.
Galatasaray ve Beşiktaş derneklerinden ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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