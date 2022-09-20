Avrupa’nın en iyilerinden!

Altınordu'nun alt yapı tesisleri Almanya'da gündem oldu. Almanya'nın ünlü futbol dergileri arasında yer alan 11 Freunde (11 Arkadaş) Altınordu kulübü hakkında geniş kapsamlı bir analiz haber yayınladı. Haberde "Sporcular, Metin Oktay Yerleşkesi'nde ücretsiz kalıyor. Türkiye'nin en iyi antrenörleri tarafından eğitim alıyorlar" denildi. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Burak İnce, Enis Destan gibi isimlerin Altınordu'dan çıktığı hatırlatıldı. Ayrıca Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Tim Jürgens "Türkiye'de böyle bir tesis beklemiyordum. 2. seviye lig takımları açısından bakarsak gerçekten buradaki akademi Avrupa'da ilk 10-15 arasına girer" diye yazdı.