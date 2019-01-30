Akhisarspor'da Musa Nizam imzaladı
Transfer döneminde Osmanlıspor'dan golcü Cikalleshi, Kayserispor'dan orta saha Rotman, Trabzonspor'dan sağ bek Zeki ve Belçika'nın Mechelen takımından stoper Cocalic'i renklerine bağlayan Süper Lig ekibi Akhisarspor, Musa Nizam'la da resmen anlaştı.
Akhisarspor'un önerdiği ücreti önce reddeden ardından kurmaylarla görüşüp el sıkışan 28 yaşındaki Musa, Ege ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz Atabarut Tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel de katıldı.
Antalyaspor'un altyapısından yetişip Denizlispor, Trabzonspor ve Gaziantepspor formalarını terleten deneyimli defans oyuncusu sezonun ilk yarısında sadece 5 Ziraat Türkiye Kupası müsabakasına çıktı.
Akhisarspor'da başarılı olacağını belirten Musa, "Akhisarspor'a geldiğim için çok mutluyum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.
Musa'nın Pazar günü iç sahada oynanacak Medipol Başakşehir karşılaşmasına defanstaki eksikler nedeniyle ilk on birde başlayacağı bildirildi.
- 30.1.2019 11:48
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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