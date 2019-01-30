Akhisarspor'da Musa Nizam imzaladı
30 Ocak 2019, Çarşamba
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'da Musa Nizam imzaladı

Akhisarspor'da Musa Nizam imzaladı

döneminde 'dan golcü Cikalleshi, 'dan orta saha Rotman, 'dan sağ bek Zeki ve 'nın Mechelen takımından stoper Cocalic'i renklerine bağlayan ekibi , Musa Nizam'la da resmen anlaştı.

'un önerdiği ücreti önce reddeden ardından kurmaylarla görüşüp el sıkışan 28 yaşındaki Musa, Ege ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Yılmaz Atabarut Tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel de katıldı.

'un altyapısından yetişip Denizlispor, ve formalarını terleten deneyimli defans oyuncusu sezonun ilk yarısında sadece 5 müsabakasına çıktı.

Akhisarspor'da başarılı olacağını belirten Musa, "Akhisarspor'a geldiğim için çok mutluyum. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.
Musa'nın Pazar günü iç sahada oynanacak karşılaşmasına defanstaki eksikler nedeniyle ilk on birde başlayacağı bildirildi.

  1. 30.1.2019 11:48
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