Akhisarspor'da hazırlıklar devam etti
04 Ocak 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'da hazırlıklar devam etti

Akhisarspor'da hazırlıklar devam etti

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden , her gün çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor.

Sabah salonda çalışan yeşil-siyahlılar, akşam ise sahada idman yaptı.

ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te hız kesmeden devam ediyor. Her gün 2 antrenman yaparak ikinci yarıya hazırlanan yeşil-siyahlılar, sabah yaptığı salon çalışmasının ardından akşam sahaya çıktı. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan antrenmanı, ön çapraz bağları kopan ve Almanya'da ameliyat olan da takip etti. Kaleciler farklı varyasyonlarla özel antrenman yaparken, ayak tenisiyle başlayan çalışma, daha sonra top kapma çalışmasıyla devam etti. Akhisarspor, Antalya kampındaki antrenmanlarına her gün 2 antrenman yaparak devam edecek.

  1. 4.1.2019 20:18
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'da hazırlıklar devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN