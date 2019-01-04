Akhisarspor'da hazırlıklar devam etti
İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te devam eden Akhisarspor, her gün çift idman yaparak çalışmalarına devam ediyor.
Sabah salonda çalışan yeşil-siyahlılar, akşam ise sahada idman yaptı.
Akhisarspor ikinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te hız kesmeden devam ediyor. Her gün 2 antrenman yaparak ikinci yarıya hazırlanan yeşil-siyahlılar, sabah yaptığı salon çalışmasının ardından akşam sahaya çıktı. Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde yapılan antrenmanı, ön çapraz bağları kopan ve Almanya'da ameliyat olan Mustafa Yumlu da takip etti. Kaleciler farklı varyasyonlarla özel antrenman yaparken, ayak tenisiyle başlayan çalışma, daha sonra top kapma çalışmasıyla devam etti. Akhisarspor, Antalya kampındaki antrenmanlarına her gün 2 antrenman yaparak devam edecek.
- 4.1.2019 20:18
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
şevket kurtuluş önemli transferler bekliyoruz. ama alt yapımızdan bu yıl değerli yetenekli gençlerimizin çıkması daha büyük kazanç...
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
austin rodrigez serdar maicon gidenler alan demba ba 34 lük bir de stoper bu takım güçlenmişmi oldu şimdi üstelik kiralık dolacak tkm
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Trabzonspor'da Gökhan Töre sesleri
Toplam 2
Yorum
ts Allah rızası için almayın sakın.
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