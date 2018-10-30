Bu sezon ligde ve ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de 10. haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde etti. Ligde ilk 3 puanını 6. haftada Galatasaray'ı 3-0 yenerek alan yeşil-siyahlı ekip, art arda 3 maçını puansız geçtikten sonra Göztepe karşısında 3 puana ulaştı.

Puanını 8'e çıkaran ve son sıradan kurtulan Akhisarspor, 10. haftayı averajla 17. sırada geçti.

Teknik direktör Safet Susic'in ardından takımın başına geçen Cihat Arslan, ilk galibiyetine ulaştı.

JOSUE UZUN BİR ARADAN SONRA GOLLE BULUŞTU

Akhisarspor'un maçtaki tek golüne imza atan Josue, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.

Portekizli futbolcu kariyerindeki son golünü 2016-2017'de Galatasaray formasıyla 14 Mayıs 2017'deki Gaziantepspor maçında kaydetmişti.

11. HAFTADA RAKİP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Süper Lig'de 11. haftada 3 Kasım Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Akhisarspor, 8 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanyol ekibi Sevilla ile Akhisar'da karşılaşacak.

Yeşil-siyahlı ekip, ligde 12. haftada da 11 Kasım Pazar günü Antalyaspor'la deplasmanda mücadele edecek.