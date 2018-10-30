Akhisarspor'dan kritik galibiyet
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yenerek ligde 3 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan Akhisarspor, ligde son sıradan kurtuldu.
Bu sezon ligde ve ilk kez yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de 10. haftada Göztepe'yi 1-0 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde etti. Ligde ilk 3 puanını 6. haftada Galatasaray'ı 3-0 yenerek alan yeşil-siyahlı ekip, art arda 3 maçını puansız geçtikten sonra Göztepe karşısında 3 puana ulaştı.
Puanını 8'e çıkaran ve son sıradan kurtulan Akhisarspor, 10. haftayı averajla 17. sırada geçti.
Teknik direktör Safet Susic'in ardından takımın başına geçen Cihat Arslan, ilk galibiyetine ulaştı.
JOSUE UZUN BİR ARADAN SONRA GOLLE BULUŞTU
Akhisarspor'un maçtaki tek golüne imza atan Josue, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.
Portekizli futbolcu kariyerindeki son golünü 2016-2017'de Galatasaray formasıyla 14 Mayıs 2017'deki Gaziantepspor maçında kaydetmişti.
11. HAFTADA RAKİP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Süper Lig'de 11. haftada 3 Kasım Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Akhisarspor, 8 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanyol ekibi Sevilla ile Akhisar'da karşılaşacak.
Yeşil-siyahlı ekip, ligde 12. haftada da 11 Kasım Pazar günü Antalyaspor'la deplasmanda mücadele edecek.
- 30.10.2018 10:55
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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