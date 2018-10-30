Akhisarspor'dan kritik galibiyet – Fotomaç – 30 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    'dan kritik galibiyet

    Akhisarspor'dan kritik galibiyet

    'de konuk ettiği 'yi 1-0 yenerek ligde 3 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan , ligde son sıradan kurtuldu.

    Bu sezon ligde ve ilk kez yer aldığı 'nde istediği sonuçları alamayan , 'de 10. haftada 'yi 1-0 yenerek ligde ikinci galibiyetini elde etti. Ligde ilk 3 puanını 6. haftada 'ı 3-0 yenerek alan yeşil-siyahlı ekip, art arda 3 maçını puansız geçtikten sonra Göztepe karşısında 3 puana ulaştı.

    Puanını 8'e çıkaran ve son sıradan kurtulan Akhisarspor, 10. haftayı averajla 17. sırada geçti.

    Teknik direktör Safet Susic'in ardından takımın başına geçen , ilk galibiyetine ulaştı.

    JOSUE UZUN BİR ARADAN SONRA GOLLE BULUŞTU
    Akhisarspor'un maçtaki tek golüne imza atan Josue, uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşadı.

    Portekizli futbolcu kariyerindeki son golünü 2016-2017'de Galatasaray formasıyla 14 Mayıs 2017'deki maçında kaydetmişti.

    11. HAFTADA RAKİP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
    Süper Lig'de 11. haftada 3 Kasım Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak Akhisarspor, 8 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İspanyol ekibi Sevilla ile Akhisar'da karşılaşacak.

    Yeşil-siyahlı ekip, ligde 12. haftada da 11 Kasım Pazar günü 'la deplasmanda mücadele edecek.

    1. 30.10.2018 10:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisarspor'dan kritik galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN