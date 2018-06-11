Buruk’a süre verildi – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Buruk’a süre verildi

    Buruk’a süre verildi
    Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'da, sancısı sürüyor. Buruk'la Başkan Hüseyin Eryüksel'in son toplantısında da taraflar uzlaşamadı. Yeni sözleşme konusunda tecrübeli teknik adamın zam isteğine sıcak bakmayan yönetimin, başarılı hocaya hafta ortasına kadar süre verdiği bildirildi.
    1. 11.6.2018
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