"Aslantepe’de pes etmeyecegiz" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    "’de pes etmeyecegiz"

    "Aslantepe’de pes etmeyecegiz"

    Kupada G.Saray’a ilk maçta 2-1 yenilen Akhisar, A Spor’da 20.30’daki müthiş rövanşta ’a tarih yazmaya gidiyor. , “Pes etmeyeceğiz. ’de tarih yazacağız” diye lider Cimbom’a gözdağı verdi

    Lider G.Saray'la 'nda 27 Şubat'ta evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, tarihinde ilk kez finale çıkabilmek için 'de mücadele verecek. A Spor'dan yarın saat 20.30'da yayınlanacak, hakem 'in yöneteceği tarihi rövanşı en az 2 farkla kazanmak zorunda olan yeşil-siyahlılar, Stadı'na tarih yazmaya gidiyor. Ligde istikrarsız bir görüntü çizen Ege ekibinde Teknik Direktör , kupada taraftarlarının yüzünü güldürmek için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi. Finale Akhisarspor adını yazdırmak istediklerini belirten Buruk, "Rakibimiz ligde şampiyonluğun en büyük adayı ve çok formda. Ancak biz de pes etmeyeceğiz. Aslantepe'de tarih yazıp finale çıkacağız" diye iddiasını ortaya koydu. Öte yandan Akhisarspor'un yıldız ismi Olcan Adın'ın bir süredir tedavi gören annesi Aysel Adın, dün hayatını kaybetti.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
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