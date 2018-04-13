Akigo’dan Kartal’a mesaj – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    Akigo’dan ’a mesaj

    Akigo’dan <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>’a mesaj

    Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisar'da gözler teknik direktör 'ta...

    4 büyükler arasında yalnızca Beşiktaş'a karşı galibiyet sevinci yaşayamayan Buruk, bugünkü karşılaşmada ilki hedefliyor. Farklı takımlarda siyah-beyazlılara karşı 6 kez rakip olan başarılı hoca, 4 yenilgi alırken, 2 de beraberlik elde etti. Ligdeki kötü gidişe bu maçla son vermek istediklerini kaydeden 44 yaşındaki hoca, "İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:07
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