Beşiktaş'ı konuk edecek Akhisar'da gözler teknik direktör Okan Buruk'ta...

4 büyükler arasında yalnızca Beşiktaş'a karşı galibiyet sevinci yaşayamayan Buruk, bugünkü karşılaşmada ilki hedefliyor. Farklı takımlarda siyah-beyazlılara karşı 6 kez rakip olan başarılı hoca, 4 yenilgi alırken, 2 de beraberlik elde etti. Ligdeki kötü gidişe bu maçla son vermek istediklerini kaydeden 44 yaşındaki hoca, "İşimizin kolay olmadığını biliyoruz ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.