Akhisarspor, Alanya deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de 3 haftadır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, 28. hafta maçında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde son galibiyetini Fenerbahçe deplasmanında 3-2'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor'a 3-1 yenildikten sonra Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor, geçen hafta konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybetti. Miguel Lopes'in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda Soner Aydoğdu'nun da sakatlığı bulunuyor.
Süper Lig'de 28. haftaya Teleset Mobilya Akhisarspor 34 puan ve averajla 11., Aytemiz Alanyaspor ise 28 puan ve averajla 14. sırada girdi.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:23
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
Akhisarspor, Alanya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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