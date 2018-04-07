Akhisarspor, Alanya deplasmanında

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek. Ligde son galibiyetini Fenerbahçe deplasmanında 3-2'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor'a 3-1 yenildikten sonra Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor, geçen hafta konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 kaybetti. Miguel Lopes'in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda Soner Aydoğdu'nun da sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de 28. haftaya Teleset Mobilya Akhisarspor 34 puan ve averajla 11., Aytemiz Alanyaspor ise 28 puan ve averajla 14. sırada girdi.