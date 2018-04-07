Akhisarspor, Alanya deplasmanında – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Akhisarspor, Alanya deplasmanında

    Akhisarspor, Alanya deplasmanında

    Spor Toto 'de 3 haftadır kazanamayan , 28. hafta maçında yarın deplasmanda Aytemiz 'la karşılaşacak.

    Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem yönetecek. Ligde son galibiyetini deplasmanında 3-2'lik skorla alan yeşil-siyahlı ekip, 'a 3-1 yenildikten sonra ile 1-1 berabere kaldı. Akhisarspor, geçen hafta konuk olduğu 'e 2-1 kaybetti. Miguel Lopes'in cezalı olduğu yeşil-siyahlılarda 'nun da sakatlığı bulunuyor.

    'de 28. haftaya 34 puan ve averajla 11., Aytemiz ise 28 puan ve averajla 14. sırada girdi.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:23
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