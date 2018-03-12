Akhisar ile 3 hoca değişti – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Akhisar ile 3 hoca değişti

    Akhisar ile 3 hoca değişti
    Süper Lig'de bugün deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak , rakibi önünde arzu ettiği sonuçları alamazken, Akhisarspor maçları sonrasında takımda 3 kez teknik direktör değişikliği yaşandı. 2013- 2014'ün 20. haftasında 4-2 kaybedilen maç sonrası Akçay, 2014-15'in 8. haftasında 1-1 biten maç sonrası Halilhodzic ve bu sezon 6-1'lik kayıp sonrası da Yanal gitti. ekibi bugün rakibini mağlup ederek şanssızlığını da kırmak istiyor.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:13
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