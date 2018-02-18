"İyi başlamadık ama devamını getirdik”
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Karabükspor maçına iyi başlayamadıklarını ancak mücadelenin ilerleyen bölümünde sergiledikleri güzel oyunla galibiyeti aldıklarını söyledi.
Maçtan önce rakibin kendi sahasında kazanmak için karşılaşmaya daha coşkulu ve istekli başlayacağını bildiklerini kaydeden Buruk, "Maçın ilk 10 dakikası da böyle oldu. Seyirci desteği ile üzerimize geldiler. Maça iyi başlamadık ama devamını daha iyi oynadık. Golü bulduktan sonra ve ikinci yarı ikinci golü de bulduktan sonra oyuna daha fazla hükmettik. Rakibi önde karşıladık ve çok fazla çıkartmadık. Özellikle 3-0'dan sonra biraz duraksadığımız dönemler oldu. Bizim için önemli galibiyet. Karabükspor'u yaptıkları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Çok iyi niyetli ve kazanmak için çok şey yaptılar. Biz de cuma günü oynayacağımız Konya maçının çalışmalarına yarından itibaren başlayacağız. İlk 10'un içerisine biran önce gitmek istiyoruz. İnşallah bunu da sağlayacağız. Yeni sayfa ve bir başlangıç bizi bekliyor" dedi.
"Hakem konuşmak el hareketleriyle iletişim kurdu"
Devre arasında hakeme yaptıkları itirazın nedeninin sorulması üzerine Okan Buruk, şunları söyledi:
"İletişimle ilgili bir sıkıntımız vardır. Gelip konuşmak yerine bizimle hep el hareketleriyle bizimle iletişim kurmaya çalıştı. İletişimle ilgili bir sıkıntımız oldu. Hepimiz burada değerli insanlarız. Onlar da çok değerli. Gelip birbirimizle konuşabiliriz. Bir şey varsa konuşup halledebiliriz. Böyle okuldaki öğretmen gibi davrandığınız zaman iki taraf da birbirini boş yere germiş oluyor. Seyircide geriliyor arkada. Onun dışında bir şeyimiz yok."
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:25
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Hakem raporu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...
Toplam 8
Yorum
MUSTAFA Talisca nın Ali Tura nın topuğuna bastığını hangi organıyla görmüş bu hakem
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Hakem raporu belli oldu! Talisca'nın sarı kartı...
Toplam 8
Yorum
blackk gorunen koy kilavuz istemez, fener gozlemciyide,hakemide satin almis, pisirik besiktas yonetimide izleyip duruyor!!!!!
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G.Saray'da huzur operasyonu
Toplam 2
Yorum
Ali huzur için önce yasinden kurtulun da bizde keyifli maç izleyelim selçuguda zorlamayın onlada olmaz
"İyi başlamadık ama devamını getirdik” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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