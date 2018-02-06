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    06 Şubat 2018, Salı
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    Akhisaspor yarı final istiyor

    Akhisaspor yarı final istiyor

    Spor Toto Süper Lig'de 12 maçtır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselmek için yarın Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında deplasmanına çıkacak.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı yönetecek. Rakibini geçen hafta çeyrek final ilk maçında evinde 1-0 mağlup eden Akhisaspor, her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyet halinde adını yarı finale yazdıracak. 'un 1-0 kazanması durumunda ise maç uzatmaya gidecek. Ev sahibi ekip, 2 ve daha farklı galibiyetlerde de tur atlayacak. Son 3 sezondur kupada çeyrek final oynayan Akhisar, tarihinde hiç son 4'e kalamadı. Yeşil-siyahlı ekip yarı finalist olması halinde Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:10
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