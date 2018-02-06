Akhisaspor yarı final istiyor
Spor Toto Süper Lig'de 12 maçtır galip gelemeyen Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez yarı finale yükselmek için yarın Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Kayserispor deplasmanına çıkacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Rakibini geçen hafta çeyrek final ilk maçında evinde 1-0 mağlup eden Akhisaspor, her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyet halinde adını yarı finale yazdıracak. Kayserispor'un 1-0 kazanması durumunda ise maç uzatmaya gidecek. Ev sahibi ekip, 2 ve daha farklı galibiyetlerde de tur atlayacak. Son 3 sezondur kupada çeyrek final oynayan Akhisar, tarihinde hiç son 4'e kalamadı. Yeşil-siyahlı ekip yarı finalist olması halinde Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:10
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Başakşehir’de kriz!
Toplam 8
Yorum
Başakşehir B.şehir 1. olsa ne olur avrupa ligine derbi diye yedekle çıkan takımdan bu lige ne fayda gelir ?
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Terim kararını verdi! Muslera...
Toplam 1
Yorum
BJK Muslera iyi kaleci bir tek yan top eksigi var diye adami kayirmak ayip.tek basina 2 sampiyonluk getirdi bu adam yan top calistirsin antrenor
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Bu son şans
Toplam 15
Yorum
fanatik inşallah yeniliriz. çünkü bu takımın şampiyon olması imkansız. Biz olamıyoruz Başakşehir olsun bariii.
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