Akhisaspor yarı final istiyor

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Rakibini geçen hafta çeyrek final ilk maçında evinde 1-0 mağlup eden Akhisaspor, her türlü galibiyet, beraberlik ve gol attığı tek farklı mağlubiyet halinde adını yarı finale yazdıracak. Kayserispor'un 1-0 kazanması durumunda ise maç uzatmaya gidecek. Ev sahibi ekip, 2 ve daha farklı galibiyetlerde de tur atlayacak. Son 3 sezondur kupada çeyrek final oynayan Akhisar, tarihinde hiç son 4'e kalamadı. Yeşil-siyahlı ekip yarı finalist olması halinde Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.