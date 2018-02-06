 Kupada yarının hakemleri açıklandı - Türkiye Kupası - 6 Şubat 2018 Salı

Kupada yarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın oynanacak 2 karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 06 Şubat 2018, Salı

Güncelleme: 06 Şubat 2018, Salı 10:34

TFF'den yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
18:00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor (HALİS ÖZKAHYA)
20:30 Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor (KORAY GENÇERLER)

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