Kupada yarının hakemleri açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın oynanacak 2 karşılaşmayı yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 06 Şubat 2018, Salı
Güncelleme: 06 Şubat 2018, Salı 10:34
TFF'den yapılan açıklamaya göre yarınki maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
18:00 Kayserispor - Teleset Mobilya Akhisarspor (HALİS ÖZKAHYA)
20:30 Fenerbahçe - Akın Çorap Giresunspor (KORAY GENÇERLER)
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