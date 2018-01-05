Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da
Teleset Mobilya Akhisarspor, Kardemir Karabükspor ile yollarını ayıran Ukraynalı forvet Yevhen Seleznyov ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Türkiye ligini değerlendiren Ukraynalı forvet Seleznyov, "Türkiye'de iyi bir seyirci topluluğu ve futbola büyük bir ilgi var. Her maç benim için ayrı bir adrenalin ve atmosfer oluyor" şeklinde konuştu.
Futbola Shaktar Donetsk akademi takımında başlayan Seleznyov ardından Arsenal Kiev, Shaktar Donetsk, Dnipro ve Kardemir Karabükspor formalarını giydi.
Ukraynalı futbolcu T.M. Akhisarspor'da 21 numaralı formayı giyecek. Ayrıca Seleznyov, Karabükspor formasıyla 33 resmi maçta 8 gol atma başarısı göstermişti. Kariyeri boyunca 343 maça çıkan oyuncu 147 kez ağları havalandırırken 34 golün de pasını verdi. Ukrayna Milli Takım forması da giyen Selezynov milli takımda 54 maçta 11 gol kaydetti. Ukraynalı golcünün adı sezon başında Galatasaray'la da anılmıştı.
Başkan Eryılmaz: "Transferler devam edecek"
İmza töreninde basın mensuplarına açıklama yapan Kulüp Başkanı Hüseyin Eryüksel ise, "Takımdan Hora ile Emnes'e kulüp bulmalarını söyledik. Kampa katılmayacaklar. Onların yerine Seleznyov ile başladık, inşallah başarılı olacak. Kendini ispat etmiş bir oyuncu. 7 tane kupa kaldırmış. 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Şehrimize, takımımıza ve kulübümüze hayırlısı olsun. Transfer devam edecek, 1 yada 2 oyuncu alacağız. 1. ve 2. bölgeye takviye yapacağız, olursa bir de kanat oyuncusu alacağız" dedi.
Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Başkan Hüseyin Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Süleyman İşçi ve Zekeriya Güneş de katıldı.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:58
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 17
Yorum
Rakip? Yeni bir transferin gelip'de "nerde kalmistik" diyecek hali yok ya gerci gs eskileri hep topladi. Umut Bulut GS'de!
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Sol kanat uçuşa geçiyor
Toplam 4
Yorum
OKAN GİBİ FUTBOLCULAR OLMALI. GS TEKRAR BİR SÜPRİZLE KARŞILAŞMAMAK İÇİN GS DAKİ TÜRK FUTBOLCULARIN SAYISINI ARTIRMALI. BUNU EN İYİ DE HOCA BİLİYOR. BUNLARDA HASAN ŞAŞ ,
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FLAŞ | Golcü oyuncu imzayı attı!
Toplam 1
Yorum
CELAL AKHISAR DA ALANYA DAN SONRA DUSECEK IKINCI TAKIM OLDU TBR
Yevhen Seleznyov, Akhisarspor'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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