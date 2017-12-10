 Olcan Adın sİftah yaptı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Olcan Adın sİftah yaptı

    Olcan Adın sİftah yaptı
    AKHİSAR'IN yıldızı Olcan Adın dün eski takımı Galatasaray'a karşı etkili bir performans sergiledi. Olcan dün çıktığı maçta bu sezonki ilk golüne imza attı. Ancak çabası yenilgiyi engelleyemedi. Yıldız oyuncu Süper Lig'deki son golünü 209 gün önce Osmanlıspor'a atmıştı. Olcan ayrıca alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle mahkemelik olduğu Galatasaray'dan 2.7 milyon euro kazanmıştı.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:59
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