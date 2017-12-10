Akhisarspor ağır yaralı

Ligde ilk haftalarda 3'üncü sıraya kadar tırmandıktan sonra 7 maçtır galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde en kötü serisine imza atmayı sürdürdü. Buruk, geçen sezon Akhisarspor'a ligde üst üste 6 galibiyet aldırmıştı. Maçta 44'üncü dakikada Lopes'in kırmızı kart görmesinin yanında Sissoko'nun da ligde 4 sarı kart cezalısı konumuna düştüğü Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk ise hakemlere itirazı nedeniyle ikinci yarıda tribüne gönderildi.



Galatasaray tarihinin efsane futbolcularından olan Okan Buruk, mücadelenin ardından hem hakemlere hem de rakip Teknik Direktör Igor Tudor'a büyük tepki göstermesiyle de gündem oldu. Lopes'i ilk yarıda tartışmalı bir şekilde oyundan atan hakem Ümit Öztürk'e yüklenen Buruk, "Hakemin oyuna müdahil olma isteği oldu. Bunu maç boyunca kararlarıyla gösterdi. Bu oyunu nasıl bozabilirim diye düşündü ve bir oyuncuyu kırmızı kartla dışarda bıraktı. Ben bunun büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Ben hep yabancı hakem Türkiye'ye gelsin dediğimde hakemler kızıyor ama bu tür hakemler maça geleceğine yabancı hakemler gelsin. Adaletsizlikten dolayı çok üzgünüm" dedi. Buruk, maç boyunca kulübeden kendisine sataşan Tudor'un da Galatasaray teknik direktörlüğünü hak etmediğini savundu.



GALATASARAY'A ŞANSI TUTMUYOR

AKHİSARSPOR, Süper Lig'de en çok mağlubiyeti Galatasaray karşısında aldı. Sarı kırmızılı takımla ligde 6 sezonda 11 kez karşı karşıya gelen Akhisarspor, bu maçların 10'unu kaybetti. Yeşil-siyahlı ekip, sarı-kırmızılı rakibini yalnız 2013-14 sezonunda, 6 Ekim 2013'te oynanan karşılaşmada Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 2-1 yenebildi. Akhisar, Galatasaray'dan ligde 11 maçta tam 34 gol yedi.