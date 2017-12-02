Akhisar ile Malatya yenişemedi

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşmada her iki takım da gol pozisyonu üretmekte zorlandı. 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakanın ardından Teleset Mobilya Akhisarspor 19, Evkur Yeni Malatyaspor ise 16 puana ulaştı.



AKHİSARSPOR 6 HAFTADIR KAZANAMIYOR

Ligde son galibiyetini 8. haftada Trabzonspor karşısında alan Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra çıktığı 6. maçı da kazanamadı. Geride kalan 6 maçta 3 beraberlik ve 3 yenilgi alan yeşil-siyahlı takım, ligde üst üste 4. müsabakada gol atamadı.



Ege temsilcisi, iç sahada oynadığı son 3 maçta ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



YENİ MALATYASPOR 4. MAÇTA DA GÜLEMEDİ

Evkur Yeni Malatyaspor ise 10. haftadaki Gençlerbirliği maçının ardından 4 müsabakada galip gelemedi. Art arda 2. beraberliğini alan Malatya temsilcisi, daha önceki 2 müsabakada ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. Son 4 maçta gol atamayan Evkur Yeni Malatyaspor'da bu sezon 4. sarı kartlarını gören Murat Yıldırım ile Aytaç Kara cezalı duruma düştüler.

MAÇTAN DAKİKALAR

31.dakikada rakip yarı alanın ortalarından serbest vuruş kullanan Aytaç'ın ceza sahası içerisine ortaladığı topa altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Mina'nın kafa vuruşunda, kaleci Lukac son anda meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

37. dakikada Olcan'ın uzaktan sert şutunda top defansa çarparak kornere çıktı.

52. dakikada Aytaç Kara'nın sert şutunda kaleci Lukac topu uzaklaştırdı.

54. dakikada sağ kanattan Olcan'ın kullandığı köşe atışında, Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top direğin yanından dışarı çıktı.

59. dakikada sağ kanattan Azubuike'nin yaptığı ortada, ceza alanı içinde topla buluşan Mina'nın vuruşunda savunma oyuncuları meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

81. dakikada Miguel Lopes'in sol kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Olcan'ın kafayla indirdiği topla buluşan Paulo Henrique'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, geçen hafta deplasmanda 2-0 kaybedilen Göztepe maçının 11'inden 2 değişiklik yaparak Evkur Yeni Malatyaspor karşısına çıktı. Buruk, Onur Ayık'ın yerine Hora'yı, Aykut'un yerine de Olcan'ı sahaya sürdü. Akhisarspor'da sakatlığı geçen Olcan 6 maç aradan sonra on birde kendine yer buldu.

Yeşil-siyahlılarda Hora maçın 41'inci dakikasında sakatlık geçirdi, Hora'nın yerine Barbosa oyuna dahil oldu. Beşiktaş maçında gördüğü direkt kırmızı kart yüzünden ligdeki Göztepe ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ankara Demirspor maçlarından forma giyemeyen golcü Henrique de ikinci yarının başında Emnes'in yerine oyuna dahil oldu. Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor, bu maçla birlikte tarihinde ilk kez karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2 bine yakın futbolsever izledi.