Buruk yükselişe geçmek istiyor

Akhisar teknik direktörü Okan Buruk, " Ligin altı ile üstü arası çok dar. Bir anda galibiyetle ilk 3'ün içerisine girebilirsiniz veya kötü gidişatla da takımlar alta gidebiliyor. İnşallah bu hafta ile birlikte yükselişe geçmek istiyoruz" dedi.