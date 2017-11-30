 Buruk yükselişe geçmek istiyor – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Buruk yükselişe geçmek istiyor

    Buruk yükselişe geçmek istiyor
    Akhisar teknik direktörü Okan Buruk, " Ligin altı ile üstü arası çok dar. Bir anda galibiyetle ilk 3'ün içerisine girebilirsiniz veya kötü gidişatla da takımlar alta gidebiliyor. İnşallah bu hafta ile birlikte yükselişe geçmek istiyoruz" dedi.
    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:16
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