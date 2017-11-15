 Akhisar’da Olcan sevinci – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Akhisar’da Olcan sevinci

    Akhisar’da Olcan sevinci
    BEŞİKTAŞ'A konuk olacak Akhisar'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Olcan Adın'dan müjde geldi. Son olarak 29 Eylül'de Fenerbahçe maçında oynayan, dizindeki sakatlık yüzünden Trabzon, G.Birliği, M.Başakşehir ve Alanyaspor karşılaşmalarını kaçıran 32 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, Beşiktaş karşısında yeniden formasına kavuşacağı öğrenildi.
    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:25
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