Haberler Adana Demirspor Mario Balotelli'den itiraf: Suudi Arabistan'a gidebilirim!

Mario Balotelli'den itiraf: Suudi Arabistan'a gidebilirim!

Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli, İtalyan basınına yaptığı açıklamada geleceğiyle ilgili konuştu. Balotelli, birkaç yıl içinde Suudi Arabistan'a gidebileceğini söyledi. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2023 Salı 15:38
Mario Balotelli'den itiraf: Suudi Arabistan'a gidebilirim!

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Balotelli, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunurken eski hocası Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.

İŞTE BALOTELLI'NIN SÖZLERİ:

Milan'ın genç bir forvete ihtiyacı olduğunu biliyorum. İşte buradayım. Genç oyuncuların San Siro'da yarışmak zorunda kalması Milan için ciddi bir sorun.Pioli'yi seviyorum ama Leao gününde olmadığı zaman Milan için işler iyi gitmiyor.

Jose Mourinho'nun oyunla ilgili kendi fikirleri var ama taktiklere çok fazla odaklanmaz. Özel bir karaktere sahip. O her zaman kazanan bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.

Projeleri işe yararsa birkaç yıl içinde ben de Suudi Arabistan'a gidebilirim.

DİĞER
Son dakika haberleri: Sergen Yalçın, Süper Lig’e geri dönüyor! Yeni takımı şaşırtacak
Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı! Masada hangi konular var?
Alman devi İsmail Yüksek için gemileri yaktı!
G.Saray'da 2 ayrılık birden gerçekleşecek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Demir yaralı
Adana Demirspor - Beşiktaş maçı saat kaçta?
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2023 - RESİMLİ 🌹 | Dualı en güzel Mevlid Kandili mesajları 🤲
GELİNİM MUTFAKTA 26 EYLÜL ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI ne kadar olacak? - Asgari ücret beklentisi
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alman devi İsmail Yüksek için gemileri yaktı! Alman devi İsmail Yüksek için gemileri yaktı! 15:50
Real Madrid'de Arda Güler şoku! Real Madrid'de Arda Güler şoku! 15:32
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 15:17
Trabzonspor'a Fernandez müjdesi! Trabzonspor'a Fernandez müjdesi! 14:41
Szymanski için çok konuşulacak itiraf! M. City... Szymanski için çok konuşulacak itiraf! M. City... 14:19
G.Saray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam G.Saray'a Tete piyangosu! Dudak uçuklatan rakam 13:29
Daha Eski
İşte Okan Buruk'un gerçek maaşı! İşte Okan Buruk'un gerçek maaşı! 12:51
Manchester United - Crystal Palace maçı saat kaçta? Manchester United - Crystal Palace maçı saat kaçta? 12:48
Türkiye - Litvanya maçı CANLI İZLE Türkiye - Litvanya maçı CANLI İZLE 12:31
İstanbulspor - G.Saray maçının VAR'ı belli oldu İstanbulspor - G.Saray maçının VAR'ı belli oldu 12:18
Edirnespor - Çorluspor 1947 | CANLI Edirnespor - Çorluspor 1947 | CANLI 12:04
Başkan Çebi'den Onana iddialarına yanıt! Başkan Çebi'den Onana iddialarına yanıt! 11:52