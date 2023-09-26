Mario Balotelli'den itiraf: Suudi Arabistan'a gidebilirim!

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Balotelli, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunurken eski hocası Jose Mourinho ile ilgili de konuştu.

İŞTE BALOTELLI'NIN SÖZLERİ:

Milan'ın genç bir forvete ihtiyacı olduğunu biliyorum. İşte buradayım. Genç oyuncuların San Siro'da yarışmak zorunda kalması Milan için ciddi bir sorun.Pioli'yi seviyorum ama Leao gününde olmadığı zaman Milan için işler iyi gitmiyor.

Jose Mourinho'nun oyunla ilgili kendi fikirleri var ama taktiklere çok fazla odaklanmaz. Özel bir karaktere sahip. O her zaman kazanan bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.

Projeleri işe yararsa birkaç yıl içinde ben de Suudi Arabistan'a gidebilirim.