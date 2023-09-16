Balo döndü

Mario Balotelli yeniden Süper Lig'e döndü... 2021-2022 sezonunda formasını giydiği Adana Demirspor'daki performansıyla lige damgasını vuran ve daha sonra İsviçre ekibi Sion'un yolunu tutan İtalyan yıldız, 1 yıllık aranın ardından Mavi Şimşekler'e dönüş yaptı. 33 yaşındaki forvetle kısa süre önce temasa geçen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transferde mutlu sona ulaştı. Mavi- lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 1 yıllık anlaşma sağlandığı açıklandı. Ayrıca Balotelli'nin sergileyeceği performansa göre sözleşmesinde 1 senelik de opsiyon maddesi yer alıyor.

35 MAÇTA 25 GOLE KATKI

Adana Demirspor'un transferi duyurduğu videoda, Hande Yener ile Serdar Ortaç'ın 'İki Deli' şarkısının kullanılması dikkat çekti. 2021- 2022'de Adana Demirspor'da 35 karşılaşmada 19 gol ve 6 asist yaparak Süper Lig'e damga vuran Mario Balotelli, 2.62 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Sion'a transfer oldu. İsviçre ekibinde 19 resmi maça çıkan 33 yaşındaki oyuncu, toplam 1256 dakika sahada kaldı. İtalyan golcü, 6 golle takımına katkıda bulundu. Bu yaz takımdan ayrılan Balotelli'nin Adana Demirspor'daki ikinci dönemi resmen başlamış oldu.