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Adana Demirspor'da ayrılık! Henry Onyekuru Suudi Arabistan'a transfer oldu!

Adana Demirspor'un Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Suudi Arabistan ekibi Al Fahya'ya transfer oldu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2023 Cuma 21:26
Adana Demirspor'da ayrılık! Henry Onyekuru Suudi Arabistan'a transfer oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerindne Adana Demirspor'da bir ayrılık yaşandı.

Nijeyralı kanat oyuncusu Henry Onyekuru, Suudi Arabistan'ın Al Fahya takımına transfer oldu.

ADANA DEMİR RESMEN AÇIKLADI

Adana Demirspor'dan konuyla ilgili resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Henry Onyekuru, Suudi Arabistan Pro Lig'nden ALFAYHA - FC takımına transfer olmuştur. Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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