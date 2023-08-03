ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı ilk 11'leri

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu 2. maçında Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya gelcek. Romanya'daki ilk maç 1-1 sona ermişti. Müsabaka öncesinde tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Cluj maçı 3 Ağustos Perşembe 21.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.

Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea

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