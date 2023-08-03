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ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı ilk 11'leri

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu 2. maçında Adana Demirspor, evinde Romanya ekibi Cluj ile karşı karşıya gelecek. Adana Demirspor, Kluivert ile ikinci maçına çıkacak. Adana Demirspor - Cluj maçında Nathan Verboomen düdük çalacak. İşte maçın ilk 11'leri...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 19:50 Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2023 Perşembe 19:54
ADANA DEMİRSPOR CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Cluj maçı ilk 11'leri

Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu 2. maçında Romanya temsilcisi Cluj ile karşı karşıya gelcek. Romanya'daki ilk maç 1-1 sona ermişti. Müsabaka öncesinde tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Cluj maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Cluj maçı 3 Ağustos Perşembe 21.00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI İLK 11'LERİ

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Gravillon, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Belhanda, Yusuf Sarı, Akintola, Cherif Ndiaye.

Cluj: Sava, Mogos, Kresic, Ajeti, Muhar, Camora, Cvek, Avounou, Krasniqi, Yeboah, Birligea

ADANA DEMİRSPOR - CLUJ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

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A.Demirspor - Cluj maçı saat kaçta?
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