Haberler Adana Demirspor Avrupa aşkına

Avrupa aşkına

Mavi-şimşekler, Avrupa kupaları hedefi için İstanbul’da mutlak puan peşinde Montella da Konyaspor’a kaybeden güçlü rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirtti.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Avrupa aşkına

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Adana Demirspor, bugün lider Galatasaray karşısına mutlak puan hedefiyle çıkacak. Mavi-şimşekler, Trabzonspor yenilgisini Antalyaspor galibiyetiyle telafi ettikten sonra gözünü lider Galatasaray'a çevirdi. Adana Demirspor'un İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın takıma, kesinlikle ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladığı ve Konyaspor deplasmanından puansız ayrılan sarı-kırmızılıların etkili ayaklara sahip olduğunu belirttiği bildirildi.

LİDERDEN PUAN ALACAĞIZ

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Montella, güçlü rakiplerinden puan almak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi. Cimbom'un zayıf yönlerini iyi analiz ettiklerinin altını çizen başarılı çalıştırıcı, "İstanbul'a mutlak puan için gideceğiz. Avrupa hedefi için her puanın değerini bilerek oynamalıyız. Galatasaray karşısında sahada iddialı bir Adana Demirspor izleyeceğinizden şüpheniz olmasın" diye iddialı konuştu.

En büyük koz Onyekuru

Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında en büyük kozlarından biri Henry Onyekuru... 25 yaşındaki Nijeryalı sol açık, bu sezon forma giydiği 21 maçta 6 gol, 2 asist katkısı sağladı. Onyekuru, eski takımına karşı Adana Demirspor'un en etkili silahı olacak.

Tek eksik Belhanda

Adana Demirspor'da, lider Galatasaray'la yapacakları zorlu maç öncesinde Faslı orta saha Belhanda dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Belhanda, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü için 2 maç men cezası aldı. 32 yaşındaki maestronun 1 maçı kaldı.

DİĞER
Final dahi yapmadan bir anda yayından kaldırılmıştı! 17 yıllık efsane dizi Arka Sokaklar’ın yerine bakın hangi proje geliyor...
Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya ihanet mi ediyor? Şoke eden Gül Gölge detayı
Jesus'tan derbiye özel plan!
Samandıra'da kritik görüşme!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hedef Avrupa
Galatasaray - Adana Demirspor maçı saat kaçta?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Antalya iftar ve sahur vakti 1 Nisan Cumartesi
Sivas iftar ve sahur vakti 1 Nisan Cumartesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Flaş F.Bahçe yorumu! "Kaybetmek mental yıkıma yol açar" Flaş F.Bahçe yorumu! "Kaybetmek mental yıkıma yol açar" 08:05
F.Bahçe scoutları İrlanda-Fransa maçında onu izledi! F.Bahçe scoutları İrlanda-Fransa maçında onu izledi! 07:42
Marsilya ve Montpellier birer puana razı oldu! Marsilya ve Montpellier birer puana razı oldu! 00:25
Marsilya ve Montpellier birer puana razı oldu! Marsilya ve Montpellier birer puana razı oldu! 00:21
Fransa'dan iftar yasağı! Fransa'dan iftar yasağı! 00:18
Kanarya erteledi Kanarya erteledi 00:16
Daha Eski
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 23:53
PSG'den Icardi transferinde G.Saray'a kötü haber! PSG'den Icardi transferinde G.Saray'a kötü haber! 23:53
Gedson için İtalya'dan gelecekler! Gedson için İtalya'dan gelecekler! 23:53
G.Saray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu... G.Saray'a talih kuşu kondu! Kerem Aktürkoğlu... 23:53
F.Bahçe'de Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde... F.Bahçe'de Valencia gelişmesi! Beşiktaş derbisinde... 23:53
Tahkim Kurulu'ndan flaş Dursun Özbek kararı! Tahkim Kurulu'ndan flaş Dursun Özbek kararı! 23:53