Avrupa aşkına

Spor Toto Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Adana Demirspor, bugün lider Galatasaray karşısına mutlak puan hedefiyle çıkacak. Mavi-şimşekler, Trabzonspor yenilgisini Antalyaspor galibiyetiyle telafi ettikten sonra gözünü lider Galatasaray'a çevirdi. Adana Demirspor'un İtalyan Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın takıma, kesinlikle ayaklarının yere basması gerektiğini vurguladığı ve Konyaspor deplasmanından puansız ayrılan sarı-kırmızılıların etkili ayaklara sahip olduğunu belirttiği bildirildi.

LİDERDEN PUAN ALACAĞIZ

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini vurgulayan Montella, güçlü rakiplerinden puan almak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi. Cimbom'un zayıf yönlerini iyi analiz ettiklerinin altını çizen başarılı çalıştırıcı, "İstanbul'a mutlak puan için gideceğiz. Avrupa hedefi için her puanın değerini bilerek oynamalıyız. Galatasaray karşısında sahada iddialı bir Adana Demirspor izleyeceğinizden şüpheniz olmasın" diye iddialı konuştu.

En büyük koz Onyekuru

Adana Demirspor'un Galatasaray karşısında en büyük kozlarından biri Henry Onyekuru... 25 yaşındaki Nijeryalı sol açık, bu sezon forma giydiği 21 maçta 6 gol, 2 asist katkısı sağladı. Onyekuru, eski takımına karşı Adana Demirspor'un en etkili silahı olacak.

Tek eksik Belhanda

Adana Demirspor'da, lider Galatasaray'la yapacakları zorlu maç öncesinde Faslı orta saha Belhanda dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Belhanda, Trabzonspor maçında kırmızı kart gördüğü için 2 maç men cezası aldı. 32 yaşındaki maestronun 1 maçı kaldı.