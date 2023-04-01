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Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan mağlubiyet açıklaması!

Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor deplasmanda Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası ise Adana Demirspor teknik direktörü Montella dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 23:36
Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan mağlubiyet açıklaması!

Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, Galatasaray'a 2-0'lık skorla mağlup olurken mücadele sonrası teknik direktör Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Emre Akbaba iki kişilik koştu ve çok yorulduğu için çıkardım. Henry Onyekuru'yu sakatlanmadan önce çıkaracaktım. Mağlubiyeti oyuncu değişikliklerimize bağlamıyorum.

Galatasaray'a karşı 75 dakika gole yakın olan bizdik. Bu tarz atmosferlerde ceza sahası dışından gol yiyerek mağlup olabiliyorsunuz. Onlar da yeteneklerini konuşturdu. 75. dakikaya kadar her iki takım da gol bulabilirdi. Çok eğlenceli bir maç izlettik. Ama maalesef kaybettik. Çocuklarımla gurur duyuyorum.

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