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TRANSFER HABERLERİ - Britt Assombalonga Watford'da!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la yollarını ayıran Kongolu forvet oyuncusu Britt Assombalonga'nın yeni takımı İngiliz ekibi Watford oldu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 11:46
TRANSFER HABERLERİ - Britt Assombalonga Watford'da!

İngiltere Championship ekiplerinden Watford, Adana Demirspor ile yollarını ayıran Demokratik Kongolu forvet Britt Assombalonga ile anlaştı.

Watford'dan yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Assombalonga'nın 6 aylık bir sözleşme ve bir yıl opsiyonlu kontratı uzatma seçeneğiyle transfer edildiğini duyurdu.

Assombalonga, futbola Watford altyapısında başladı ve 2011 yılında A takıma yükseldi. Demokratik Kongolu oyuncu, 2021-2022 sezonu öncesi İngiliz ekiplerinden Middlesbrough'tan Adana Demirspor'a transfer olmuştu.

Geçen sezon Adana Demirspor formasıyla 40 resmi maçta 12 gol atan 30 yaşındaki oyuncu, bu sezon ise 14 resmi karşılaşmada 6 kez fileleri havalandırdı.

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