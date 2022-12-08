ADANA DEMİRSPOR LIEPAJA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Liepaja maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor - Liepaja maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Adana Demirspor ile Liepaja hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Adana Demirspor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - LIEPAJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Liepaja maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 13:30'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.