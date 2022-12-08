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ADANA DEMİRSPOR LIEPAJA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Liepaja maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Dünya Kupası arasında heyecan devam ediyor. Adana Demirpsor ile Liepaja kozlarını paylaşacak. Hazırlık maçlarını sürdüren Adana Demirspor, kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Liepaja maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2022 Perşembe 12:00
ADANA DEMİRSPOR LIEPAJA MAÇI CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Liepaja maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Adana Demirspor - Liepaja maçını canlı takip etmek için tıklayın

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası arasında takımlarını hazır tutmak isteyen kulüpler hazırlık maçlarıyla bu açığı gidermeye çalışıyor. Adana Demirspor ile Liepaja hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Adana Demirspor - Liepaja maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - LIEPAJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Liepaja maçı 8 Aralık Perşembe günü saat 13:30'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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