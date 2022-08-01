Ramsey iddiası

Ligin flaş ekiplerinden Adana Demirspor, dünyaca ünlü bir yıldızı daha getirmeye hazırlanıyor. Balotelli, Belhanda ve Bjarnason gibi isimlere sahip Mavi-Şimşekler, şimdi de Juventus'tan ayrılan Aaron Ramsey'in peşine düştü. 31 yaşındaki Galli maestro için girişimlerini sürdüren Demirspor'un tüm maddi şartlarını zorladığı öğrenildi. Ramsey, geçen sezon kiralık oynadığı G.Rangers ve Juventus'ta toplam 18 maça çıktı 2 gol, 2 asist kaydetti. En parlak dönemlerini Arsenal'de geçiren yıldız orta saha, 74 kez milli olurken, 20 gol kaydetti.

DEMİRSPOR'DAN ÇİZME'DE ŞOV

İtalya'da kamp yapan Adana Demirspor, 1. Angelo Iervolino Turnuvası'nda İtalyan ekipleri Salernitana ve Reggina ile karşılaştı. Organizasyonda maçlar 45 dakika üzerinden oynandı. Mavi-Şimşekler, ilk maçta Serie B ekibi Reggina'ya 1-0 mağlup oldu. İkinci maçta Serie A takımlarından Salernitana'yı Onyekuru, Assombalonga ve Yusuf Sarı'nın golleriyle 3-1 yenen Demirspor, Salernitana'nın Reggina karşısında 1-0 kazanmasının ardından turnuvada şampiyonluğa ulaştı.