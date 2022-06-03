Haberler Adana Demirspor Adana Demirspor'dan savunma atağı

Adana Demirspor'dan savunma atağı

Şu ana kadar 3 transfer yapan Akdeniz ekibi, Watford’dan stoper Kabasele ve Cagliari’den sol bek Lykogiannis’i de radarına aldı.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2022 Cuma 06:50
Adana Demirspor'dan savunma atağı

Bu sezon ilk 5'i hedefleyen Adana Demirspor, transfere hızlı girdi. Mavi-Şimşekler, kaleye Ertaç Özbir, sol beke Abdurrahim Dursun, sağ kanada Yusuf Sarı'yı alırken, stoper ve sol bek için de rotasını yurt dışına çevirdi. Demirspor, Premier Lig'den düşen Watford'un 31 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı stoperi Kabasele'yi gündemine aldı. 2 kez Belçika formasını giyen tecrübeli savunmacının kontratı 2024'te bitecek. Kabasele, geçen sezon 17 maçta oynadı.

LYKOGİANNİS'İN KONTRATI BİTİYOR
Adana Demirspor'un transfer gündemindeki bir diğer isim olan Charalampos Lykogiannis de İtalya Serie A'dan düşen Cagliari'de forma giyiyor. 3.5 sezondur ter döktüğü kulübüyle sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 28 yaşındaki, 1.90 boyundaki tecrübeli sol bek, stoper pozisyonunda da görev alabiliyor. Geçen sezon 30 maçta, 1 gol katkısı sağlayan Lykogiannis, 6 kez de Yunanistan Milli Takımı'nda boy gösterdi. Her iki futbolcunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.

MURAT SANCAK: ERİK BULURSAN ŞÜKRET
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 'çilek' yanıtı. Başkan Sancak, sosyal medyada bir taraftarın kendisine yönelttiği, "Başkanım, çilek transferi olacak mı?" sorusuna; "Erik bulursan şükret" diye esprili bir yanıt verdi.

DİĞER
Barış Akarsu sorusuna verdiği yanıtla tepki çekmişti! Aslı Bekiroğlu olayının perde arkası ortaya çıktı
Berkay Özlem Ada Şahin çifti ile Cenk Tosun ve eşi Ece Tosun çifti önceki gece Marmaris'te hesap rekoru kırdı
Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi
Roma'nın yıldızına Kartal pençesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Demirspor’da sola Abdurrahim
Demirspor Abdurrahim'i kadrosuna kattı
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
HAZİRAN AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Weghorst'tan flaş hamle! Resmi görüşmeler... Weghorst'tan flaş hamle! Resmi görüşmeler... 01:04
Weghorst'tan flaş hamle! Resmi görüşmeler... Weghorst'tan flaş hamle! Resmi görüşmeler... 01:04
Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt 00:42
Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt Portekiz'den bomba iddia! Alex'ten Jesus'a flaş yanıt 00:42
Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor Marcao kararını verdi! Yeni adresi belli oluyor 00:39
Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus... Marcelo'da bomba gelişme! Jorge Jesus... 00:39
Daha Eski
Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi Jesus kolları sıvadı! O isimleri yönetimden istedi 00:38
G.Saray A. Efes'i devirdi seriyi eşitledi! G.Saray A. Efes'i devirdi seriyi eşitledi! 00:37
Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... Teixeira'nın menajerinden flaş sözler! Transferi... 00:37
İstanbulspor Süper Lig'de! İstanbulspor Süper Lig'de! 00:37
Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti Başkan Erdoğan İstanbulspor'u tebrik etti 00:36
Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! Fenerbahçe'den İsmail Kartal açıklaması! 00:36