Adana Demirspor'dan savunma atağı

Bu sezon ilk 5'i hedefleyen Adana Demirspor, transfere hızlı girdi. Mavi-Şimşekler, kaleye Ertaç Özbir, sol beke Abdurrahim Dursun, sağ kanada Yusuf Sarı'yı alırken, stoper ve sol bek için de rotasını yurt dışına çevirdi. Demirspor, Premier Lig'den düşen Watford'un 31 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı stoperi Kabasele'yi gündemine aldı. 2 kez Belçika formasını giyen tecrübeli savunmacının kontratı 2024'te bitecek. Kabasele, geçen sezon 17 maçta oynadı.

LYKOGİANNİS'İN KONTRATI BİTİYOR

Adana Demirspor'un transfer gündemindeki bir diğer isim olan Charalampos Lykogiannis de İtalya Serie A'dan düşen Cagliari'de forma giyiyor. 3.5 sezondur ter döktüğü kulübüyle sözleşmesi ay sonunda bitecek olan 28 yaşındaki, 1.90 boyundaki tecrübeli sol bek, stoper pozisyonunda da görev alabiliyor. Geçen sezon 30 maçta, 1 gol katkısı sağlayan Lykogiannis, 6 kez de Yunanistan Milli Takımı'nda boy gösterdi. Her iki futbolcunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.

MURAT SANCAK: ERİK BULURSAN ŞÜKRET

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan 'çilek' yanıtı. Başkan Sancak, sosyal medyada bir taraftarın kendisine yönelttiği, "Başkanım, çilek transferi olacak mı?" sorusuna; "Erik bulursan şükret" diye esprili bir yanıt verdi.