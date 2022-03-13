Adana Demirspor - Sivasspor maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasıbda Adana Demirspor sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Çağdaş Altay yönetiyor.
ADANA DEMİRSPOR SİVASSPOR İLK 11'LER
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Kaan, Sinan, Bjarnason, Stambouli, Yunus, Vargas, Balotelli
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Ulvestad, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Gradel, Kayode
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı 13 Mart Pazar günü saat 16:00'dan itibaren beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.