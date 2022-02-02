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Hedefimiz Avrupa

Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren ligde 4. sıradaki Adana Demirspor'da yeni transferler Erhun Aksel Öztümer ve Alper Uludağ, iddialı açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2022 Çarşamba 06:50
Hedefimiz Avrupa
Rizespor maçının hazırlıklarını sürdüren ligde 4. sıradaki Adana Demirspor'da yeni transferler Erhun Aksel Öztümer ve Alper Uludağ, iddialı açıklamalarda bulundu. K.Gümrük'ten gelen orta saha Erhun, "İnşallah Montella'yla daha da gelişir daha iyi yerlere gelirim. Hedefimiz Avrupa. Benim de hedefim takıma kalite getirmek" derken, Konya'dan transfer edilen Alper, "Dünya yıldızları var. Hoca çok iyi. Çok mutluyum burada olduğum için. Çok ofansif, iyi oyuncular var. Ben de inşallah takıma girebilirim" ifadelerini kullandı.
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