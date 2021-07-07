Balotelli bugün geliyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan, Belhanda ve Assombalonga transferlerinden sonra bombayı patlattı. Mavi-Şimşekler, uzun bir süredir görüştüğü dünyaca ünlü İtalyan yıldız golcü Mario Balotelli transferinde imza aşamasına geldi. Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. Başkan Murat Sancak, "Balotelli'nin yarın (bugün) Adana'ya geleceği doğru ama imza atmaya değil görüşmeye geliyor. Şu var; Balotelli Adana'ya sıcak bakıyor" diye camiaya müjdeli haberi verdi. Şehri gezecek ve son detayları görüşecek olan Balotelli'nin 2+1 yıllık imza atacağı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Sancak, İtalyan golcüden önce vazgeçtiklerini, sonrasında ise Balotelli'nin Demirspor'a gelmek istediğini, yüzde 85 oranında anlaştıklarını açıklarken maaşının yarısını sponsorlarını karşılayacağını söylemişti.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, kaleci Ferhat Kaplan, Belhanda ve Assom-balonga transferlerinden sonra bombayı patlattı. Mavi-Şimşekler, uzun bir süredir görüştüğü dünyaca ünlü İtal-yan yıldız golcü Mario Balotelli trans-ferinde imza aşamasına geldi. Balo-telli'nin Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu. Başkan Murat Sancak, "Balo-telli'nin yarın (bugün) Adana'ya ge-leceği doğru ama imza atmaya değil görüşmeye geliyor. Şu var; Balotel-li Adana'ya sıcak bakıyor" diye camia-ya müjdeli haberi verdi. Şehri gezecek ve son detayları görüşecek olan Ba-lotelli'nin 2+1 yıllık imza atacağı iddia edildi. Geçtiğimiz günlerde Başkan Sancak, İtalyan golcüden önce vaz-geçtiklerini, sonrasında ise Balotel-li'nin Demirspor'a gelmek istediğini, yüzde 85 oranında anlaştıklarını açık-larken maaşının yarısını sponsorlarını karşılayacağını söylemişti.

Balotelli, sezonu İtalya eski Başbakanı ve Milan'ın efsane baş-kanlarından Berlusco-ni'nin sahibi olduğu İtalya Serie B ekibi Monza'da tamamladı. Gana asıllı İtalyan forvet, 14 maçta 6 gol ve 1 asist yaptı. Yıldız golcü, İnter, Manchester City, Milan, Liverpool ve Marsilya gibi dev takımlarda oynadı.

LA GAZETTA BALO'YU YAZDI

İtalya'nın ünlü spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, İtalyan yıldız golcü Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a transferini duyurdu. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın Balotelli'yle ilgili sözlerine yer veren gazete, dünyaca ünlü İtalyan santrforun Adana'da yeni bir maceraya yelken açacağını belirtti.

KUPA ONUN İŞİ

İtalya Milli Takımı'nda 34 kez boy gösteren Balotelli, 14 gol atarken Euro 2012'de gol kralı oldu. Manchester City'le birer kez Premier Lig ve kupa şampiyonluğu yaşadı. En önemli başarılarını kazandığı İnter'de, 1 Şampiyonlar Ligi, 3 İtalya Ligi, 1 İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonluğunu tattı.