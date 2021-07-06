Haberler Adana Demirspor Son dakika transfer haberleri: Ünlü isim duyurdu! İşte Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi | Adana Demirspor transferi bitiriyor

Son dakika transfer haberleri: Ünlü isim duyurdu! İşte Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi | Adana Demirspor transferi bitiriyor

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, yılın transfer bombasını patlatıyor... Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Cavcav, dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli ile anlaştıklarını açıklarken, İtalyan gazeteci Di Marzio da yıldız ismin Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu. İşte detaylar...

Adana Demirspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2021 Salı 16:18
Son dakika transfer haberleri: Ünlü isim duyurdu! İşte Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi | Adana Demirspor transferi bitiriyor

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli transferinde geri sayıma geçti. Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Cavcav, dünyaca ünlü İtalyan golcüyle anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

Balotelli konusunda Adana Demirspor taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklama daha geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, yıldız ismin Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu.

Di Marzio, kendi resmi sitesinden yayınladığı haberinde, Balotelli'nin 7 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini ve Adana Demirspor'la son görüşmeleri gerçekleştireceğini yazdı.

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