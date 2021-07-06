Son dakika transfer haberleri: Ünlü isim duyurdu! İşte Mario Balotelli'nin Türkiye'ye geliş tarihi | Adana Demirspor transferi bitiriyor

Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Mario Balotelli transferinde geri sayıma geçti. Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Cavcav, dünyaca ünlü İtalyan golcüyle anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.
Balotelli konusunda Adana Demirspor taraftarlarını heyecanlandıran bir açıklama daha geldi. Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, yıldız ismin Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu.
Di Marzio, kendi resmi sitesinden yayınladığı haberinde, Balotelli'nin 7 Temmuz Çarşamba günü Türkiye'ye geleceğini ve Adana Demirspor'la son görüşmeleri gerçekleştireceğini yazdı.