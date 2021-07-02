Belhanda Adana Demirspor’da

Mavi-Şimşekler, Başkan Murat Sancak'ın bir süredir görüştüklerini açıkladığı Younes Belhanda ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Adana ekibinin Faslı maestroyla yıllık 3.2 milyon euro'ya anlaştığı öğrenildi. Süper Lig'de 4 sezon formasını giydiği Galatasaray'da 99 maça çıkan Belhanda, 18 gol atarken 22 de asist yaptı. Sarı-kırmızılılarda 2 şampiyonluk yaşayan 31 yaşındaki orta saha, 1 Türkiye Kupası, 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı. Cimbom'la martta sözleşmesi feshedilen tecrübeli futbolcu, geçen sezon 28 maçta 8 gol, 3 asistle oynadı.