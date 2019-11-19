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19 Kasım 2019, Salı
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MAÇ SONUCU Andorra 2-0 MAÇ ÖZETİ

MAÇ SONUCU Andorra 2-0 Türkiye MAÇ ÖZETİ

A 'ımızın ardından bu kez Ümit Milli Takım'ımız Andorra deplasmanına çıktı. Ay-yıldızlılar mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılarak grupta son sıraya geriledik.

Ümit , UEFA 2021 U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme 6'ncı maçında deplasmanda Andorra'ya 2-0 yenildi.

Andorra la Vella kentindeki 'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini 7'nci dakikada Ricard Fernandez ve 87'nci dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti. Ay yıldızlı takımda Cenk Özkacar, 86'ncı dakikada kırmızı kart gördü.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Barcelona Başkonsolosluğu yetkilileri de izledi.

6'NCI MAÇTA 4'ÜNCÜ MAĞLUBİYET

Ümit Milli Takım, Andorra deplasmanında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılırken 6'ncı maçında 4'üncü mağlubiyetini aldı. Grupta son sıraya gerileyen ümit milliler, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.

ANDORRA TARİHİNDE 2'NCİ KEZ

Andorra Ümit Milli Takımı, bu galibiyetle birlikte tarihindeki 2'nci galibiyetini aldı. Andorra, 2006 yılından bu yana çıktığı 53 maçta tek galibiyetini 16 Haziran 2015 tarihinde 1-0'lık skorla Litvanya karşısında almıştı. karşısında alınan galibiyet, Andorra tarihinin en farklı galibiyeti olurken, ev sahibi ekip yaklaşık 4.5 yıl sonra galibiyet elde etti.

Öte yandan A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'te karşılaşmayı tribünden takip edenler arasındaydı.

  1. 19.11.2019
  2. Güncelleme: 20.11.2019 00:48
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