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Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Caeleb Dressel olimpiyat rekoru kırdı

Son dakika spor haberleri... 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yüzmdede erkekler 100 metre serbestte yarışan Amerikalı sporcu Caeleb Dressel olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldı.

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2021 Perşembe 07:10
Son dakika 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları: Caeleb Dressel olimpiyat rekoru kırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın altıncı gününde yüzmede erkekler 100 metre serbestte ABD'li Caeleb Dressel, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışta Dressel 47.02'lik derecesiyle birinciliği elde etti. Avustralyalı Kyle Chalmers 47.08 ile gümüş ve Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Kliment Kolesnikov da 47.44'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.

Dressel, oyunlardaki derecesiyle Pekin 2008'de Avustralyalı Eamon Sullivan'ın 47.05 ile kırdığı olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu.



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