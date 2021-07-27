2020 Tokyo Olimpiyatları: Türkiye - İtalya: 1-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda B grubu ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, setlerde 3-1 mağlup oldu ve ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.
SKOR TABLOSU
1. SET SONUCU | TÜRKİYE 22 - 25 İTALYA
2. SET SONUCU | TÜRKİYE 25 - 23 İTALYA
3. SET SONUCU| TÜRKİYE 20 - 25 İTALYA
4. SET SONUCU | TÜRKİYE 15- 25 İTALYA
KALAN MAÇLAR
29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya