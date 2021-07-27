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2020 Tokyo Olimpiyatları: Türkiye - İtalya: 1-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, B grubu ikinci maçında İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, setlerde 3-1 mağlup oldu ve ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı. Millilerimiz, ilk maçında Çin'i setlerde 3-0 mağlup etmişti. | Son dakika haberleri

Tokyo 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 12:24 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2021 Salı 12:39
2020 Tokyo Olimpiyatları: Türkiye - İtalya: 1-3 | MAÇ SONUCU - ÖZET

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda B grubu ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, ikinci maçında İtalya ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, setlerde 3-1 mağlup oldu ve ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı.

SKOR TABLOSU

1. SET SONUCU | TÜRKİYE 22 - 25 İTALYA

2. SET SONUCU | TÜRKİYE 25 - 23 İTALYA

3. SET SONUCU| TÜRKİYE 20 - 25 İTALYA

4. SET SONUCU | TÜRKİYE 15- 25 İTALYA

KALAN MAÇLAR

29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD

31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin

2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya

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