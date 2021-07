Son dakika spor haberi: Taha Akgül olimpiyatta altın madalya hedefliyor

Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyat oyunlarında Türkiye'yi temsil edecek olan Serbest Güreş Milli Takımı son hazırlık kampını Bolu Aladağ'da sürdürüyor. Türkiye'yi 125 kilogramda temsil edecek olan Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül açıklamalarda bulundu. Son hazırlık aşamasına geldiklerini belirten Taha Akgül, "Şu an Tokyo'ya gitmeye hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Orada da en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Burada artık minder antrenmanları yapıyoruz. Tabi bu güreş antrenmanlarımızda kendimizi zorlamamız gerekiyor. Çünkü bu antrenmanlar çok önemli. Tokyo'ya gittiğimiz andan itibaren idmanların dozu da düşecek" şeklinde konuştu.



"HER ALANDA HAZIR ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEĞİZ"

Tokyo'ya tüm rakiplerinin fiziksel olarak hazır olacağının altını çizen Taha Akgül, "Bizde oraya hazır olarak gideceğiz. Aradaki farkı ortaya çıkaran psikolojik hazırlık oluyor. Yani daha çok isteyen, oraya kendini daha çok adapte eden madalya kazanıyor. İnşallah bizde her alanda hazır bir şekilde ülkemizi temsil edeceğiz" diye konuştu.



"OLİMPİYATTAN ALTIN MADALYA İLE DÖNERSEM GÜZEL BİR HİKAYE OLACAK"

Pandemi nedeniyle olimpiyatların ertelenmesine değinen Akgül, "Geçen sene benim çok ciddi bir sakatlığım vardı. Köprücük kemiğim çıkmıştı. Bağlar koptu ve ameliyat oldum. Eğer geçen yıl yapılsaydı ben Tokyo'da mücadele edemeyecektim. Pandemi tüm dünyayı olumsuz etkilemiş olsa da benim açımdan olumlu oldu. Benim için orada madalya almak çok önemli. Eğer Olimpiyattan altın madalya ile dönersem çok güzel bir hikaye olacak. Sakatlık, ameliyat olimpiyatlara yetişememe durumu ve sonrasında ertelenme ve altın madalya kazanmak. Büyük bir hikaye olacak. Tek amacım bu hikayeyi yazabilmek" açıklamasını yaptı.



"OLİMPİYATLARIN ATMOSFERİ ÇOK ZOR İNŞALLAH HEDEFİME ULAŞIRIM"

Tokyo'da tek hedefinin altın madalya kazanmak olduğunu belirten şampiyon güreşçi, "Son Avrupa şampiyonasında bunu gösterdim. Çok güçlü rakipleri yendim ve 8. kez Avrupa şampiyonu oldum. Güçlü rakipleri Avrupa'da yenebiliyorsam olimpiyatta da yenebilirim ama şunu da belirtmek isterim olimpiyatların atmosferi çok zor, inşallah hedefime ulaşabilirim" değerlendirmesini yaptı.



"2024 OLİMPİYATLARINDA DA ÜLKEMİ TEMSİL ETMEK İSTERİM"

Taha Akgül, kariyeri hakkında ise, "Eğer burada başarılı olursam, güreşe devam edip 2024 olimpiyatlarında da ülkemi temsil etmek isterim ama bu olimpiyatların ardından performansıma, motivasyonuma bakıp ona göre karar vereceğim" ifadelerini kullandı.