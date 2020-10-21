Haberler 10 Numara Altay’da 15 kişi korona

’da 15 kişi korona

ekibinde şoku. 8 futbolcu, ve 6 kişi daha virüse yakalandı.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:26 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
Altay’da 15 kişi korona

1. Lig'de corona virüsü şoku yaşanıyor. temsilcisi , sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada toplamda 15 kişinin corona virüsüne yakalandığı söyledi. Bunlardan 8'i futbolcu. Teknik direktör 'in de aralarında olduğu teknik heyetten 3 kişinin daha testi pozitif çıktı. Ayrıca kulübün 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personel de corona virüsüne yakalandı. Tüm kulüplerden geçmiş olsun mesajı geldi.

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