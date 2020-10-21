TFF 1. Lig'de corona virüsü şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisi Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada toplamda 15 kişinin corona virüsüne yakalandığı söyledi. Bunlardan 8'i futbolcu. Teknik direktör Yücel İldiz'in de aralarında olduğu teknik heyetten 3 kişinin daha COVİD-19 testi pozitif çıktı. Ayrıca kulübün 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personel de corona virüsüne yakalandı. Tüm kulüplerden geçmiş olsun mesajı geldi.
Altay’da 15 kişi korona
İzmir ekibinde COVİD-19 şoku. 8 futbolcu, Yücel İldiz ve 6 kişi daha virüse yakalandı.
10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 23:26 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50