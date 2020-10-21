Altay’da 15 kişi korona

TFF 1. Lig'de corona virüsü şoku yaşanıyor. İzmir temsilcisi Altay, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada toplamda 15 kişinin corona virüsüne yakalandığı söyledi. Bunlardan 8'i futbolcu. Teknik direktör Yücel İldiz'in de aralarında olduğu teknik heyetten 3 kişinin daha COVİD-19 testi pozitif çıktı. Ayrıca kulübün 2 sağlık çalışanı ve 2 idari personel de corona virüsüne yakalandı. Tüm kulüplerden geçmiş olsun mesajı geldi.