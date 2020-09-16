Haberler 10 Numara Metin Oktay’ı andı

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Gençlik ve , Türk futbolu ve 'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı 'ı vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında andı.

10 Numara Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2020 Salı 23:16 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Metin Oktay’ı andı

Gençlik ve , Türk futbolu ve 'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı 'ı vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında andı. Bakan Kasapoğlu, Metin Oktay'ın Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında dua okudu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise " tarihimizin efsane oyuncularından Metin Oktay'ın kabrini ziyaret ettik. Vefatının 29. yıl dönümünde 'ı saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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