Zubas ve Davide Adana Demirspor'da - Son dakika 10 Numara haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler 10 Numara Zubas ve Davide Adana Demirspor'da

Zubas ve Davide Demirspor'da

Zubas ve Davide Adana Demirspor'da

Demirspor gelecek sezon için bombaları art arda patlatıyor. Güney temsilcisi, takımının eldiveni 'ı renklerine bağladı.

Demirspor gelecek sezon için bombaları art arda patlatıyor. Güney temsilcisi, takımının eldiveni 'ı renklerine bağladı. 30 yaşında, 1.92 boyundaki tecrübeli isimle 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Başkan Murat Sancak "Zubas takımımıza büyük katkı verecek" ifadelerini kullandı. forvetini de buldu. 33 yaşındaki İtalyan forvet Davide Lanzafeme, Güney temsilcisine 1+1 yıllık imzayı attı.
  1. 26.8.2020
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