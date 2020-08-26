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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Cimnastiğe tam destek

Cimnastiğe tam destek

Gençlik ve Kasapoğlu, 'da yapımı bitmek üzere olan ve ’nu ziyaret etti.

Gençlik ve Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'da yapımı tamamlanmak üzere olan ve 'nu ziyaret etti. Salon hakkında yetkililerden bilgi alan , yakın zamanda hizmete açılacak olan tesisin cimnastik için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu tesis cimnastiğin yarınları için çok hayati bir misyon taşıyacak. Sporda hedeflerimiz hep daha ilerisi için. Hem bunu hedefliyoruz hem de bunları gerçekleştiriyoruz. Vizyonumuzu icra noktasında önemli aşamalar kat ettik. 2019 yılında yaşadığımız başarılar, sporcu arkadaşlarımızın hedefleri, bu anlamdaki motivasyonları bizler için çok mühim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızı onlar için ortaya koyacağız" dedi.
  1. 26.8.2020
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