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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Buca’da yaprak dökümü

Buca’da yaprak dökümü

3.Lig'de hedefini zirve olarak belirleyen 'da yaprak dökümü devam ediyor.

3.Lig'de hedefini zirve olarak belirleyen 'da yaprak dökümü devam ediyor. Genç golcüsü Barış Sungur'u 'ye satan sarı-lacivertlilerde Yunus Emre, Mustafa, Bertuğ, Uğur, Asil Kaan ve Ferhat'la yollar ayrıldı. 7 futbolcuyla yollarını ayıran ekibi dış transferde takviye yapmadı.
  1. 26.8.2020
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