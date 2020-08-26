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26 Ağustos 2020, Çarşamba
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'da çifte imza

Boluspor'da çifte imza

Yarenler transferde hareketli bir hafta geçiriyor. , geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1 yıllığına anlaştı.

Yarenler transferde hareketli bir hafta geçiriyor. , geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu ile 1 yıllığına anlaştı. Ayrıca geçen sezon Hatayspor ile şampiyonluk tadan kaleci Ömer Alıcı'yı da renklerine bağladı.

  1. 26.8.2020
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