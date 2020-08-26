Boluspor'da çifte imza

Yarenler transferde hareketli bir hafta geçiriyor. Boluspor, geçtiğimiz sezon Giresunspor'da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Bekir Yılmaz ile 1 yıllığına anlaştı. Ayrıca geçen sezon Hatayspor ile şampiyonluk tadan kaleci Ömer Alıcı'yı da renklerine bağladı.