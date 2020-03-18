Seyircisiz maçta olay

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt Özel İdarespor sahasında oynadığı Mardin Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan maç, Yusuf Kılıç ve Harun Koç'un karşılıklı golleri ile 1-1 biterken, bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Olaylar sahanın dışına da taşınırken, güvenlik güçleri olaylara müdahale etti.