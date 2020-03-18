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18 Mart 2020, Çarşamba
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Seyircisiz maçta olay

Seyircisiz maçta olay

(BAL) 1. Grup’ta mücadele eden Özel İdarespor sahasında oynadığı Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı.

(BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Özel İdarespor sahasında oynadığı Büyükşehir Başakspor ile 1-1 berabere kaldı. Seyircisiz oynanan maç, Yusuf Kılıç ve Harun Koç'un karşılıklı golleri ile 1-1 biterken, bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın futbolcuları arasında arbede yaşandı. Olaylar sahanın dışına da taşınırken, güvenlik güçleri olaylara müdahale etti.

  1. 18.3.2020
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