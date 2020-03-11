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11 Mart 2020, Çarşamba
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Bıçaklı saldırı

Bıçaklı saldırı

3. Lig 2. Grup maçında Payasspor deplasmanda Tepecikspor ile karşılaştı.

3. Lig 2. Grup maçında Payasspor deplasmanda Tepecikspor ile karşılaştı. Tepeciksporlu olduğu düşünülen bir grup taraftar maçın başından sonuna kadar saldırgan tavırları ile dikkat çekti. 20. dakikada Payasspor taraftarına saldıran bu grup, maçın ardında soyunma odasını basarak Payassporlu futbolculara bıçakla saldırdı. Pek çok yerinden yaralanan futbolcuların bazılarının bağlarının koptuğu aktarıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Payasspor Başkanı , gerekli hukuki sürecin başladığını aktararak, "Saha içinde futbolcuların bir kavgası olmadı. Bizim Tepecikspor yönetimi ile de bir kavgamız olmadı. Olayın ardından zaten Tepecikspor de bizi arayarak, üzüntülerini iletti. TFF de devreşe girdi. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maça nasıl çıkacağız onu düşünüyoruz" dedi.

  1. 11.3.2020
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